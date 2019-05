GOG Galaxy 2.0: Launcher für PC und Konsolen / Anmeldephase eröffnet

GOG hat Version 2.0 des GOG-Galaxy-Clients offiziell vorgestellt. Als große Neuerung gibt das Unternehmen an, dass ihr in dem Launcher nun eure gesamte Spielesammlung verwalten könnt. Das bedeutet, ihr dürft nicht nur Titel aus dem Programm heraus starten, die ihr bei GOG.com erworben habt, auch eure Steam-, Origin- oder Uplay-Bibliotheken sollt ihr ohne Probleme importieren und starten können.

Weiter soll der Client mit einem Cross-Plattform-Feature kommen, so dass ihr nicht nur eure Spiele und Freundeslisten von sämtlichen PC-Plattformen, sondern auch beispielsweise von Xbox Live und dem Playstation Network importieren könnt. Konsolentitel könnt ihr über das PC-Programm freilich nicht starten, aber beispielsweise Achievements ansehen und mit all euren Freunden chatten. Zudem gibt GOG an, dass ihr den Client als plattformübergreifende Spielesammlung nutzen könnt.

Natürlich bringt die neue Version des Launchers auch Vorteile für auf GOG erworbene Spiele. Beispielsweise könnt ihr nun auf eine ältere Version eines Spiels downgraden, wenn ein Patch euch Probleme bereitet. Es wird aber weiterhin nicht nötig sein, den Launcher installiert zu haben, um DRM-freie Titel zu spielen.

Wenn ihr Interesse an GOG Galaxy 2.0 habt, dann könnt ihr euch auf der offiziellen Homepage für die geschlossene Beta-Phase anmelden. Einen konkreten Starttermin für den Test gibt es noch nicht, diesen will GOG in der näheren Zukunft bekannt geben.