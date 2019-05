Rune 2: Neuer Trailer // Ab Sommer im Epic Store // Statement & Erstattung

PC

Nachdem die Fortsetzung des im Jahr 2000 erschienenen Rune (derzeitige Userwertung 8.0) ursprünglich mit Rune - Ragnarok bezeichnet wurde, entschloss sich das Entwicklerstudio im März des vergangenen Jahres, den kommenden Titel nur noch Rune zu nennen. Kürzlich gaben die Verantwortlichen bekannt, dass das Open-World-Rollenspiel (nun doch) als Rune 2 vermarktet wird.

Im Zuge der Mitteilung veröffentlichte Human Head Studios einen neuen Trailer, der euch verschiedene (Gameplay-)Eindrücke aus Rune 2 bietet. Unter anderem werden in kurzen Szenen einige der Monster präsentiert, zudem erhaltet ihr Impressionen von der Spielwelt und den Kämpfen (siehe auch die jüngsten Screenshots).

Ebenfalls im offiziellen Forumsposting preisgegeben wurde ein ungefährer Veröffentlichungszeitraum. Demnach wird Rune 2 den derzeitigen Planungen zufolge im Verlauf dieses Sommers erscheinen. Als Distributionsplattform dient der Epic Games Store (und somit nicht mehr Steam). Ob es sich hierbei um eine zeitexklusive Angelegenheit handelt, ist derzeit nicht bekannt.

In einem etwa neun Minuten langen Q&A-Video äußert sich Chris Rhinehart, Mitgründer von Human Head Studios und Project Director bei Rune 2, unter anderem auch zu der Epic-Store-Entscheidung. Sinngemäß gibt Rhinehart an, dass durch erstes User-Feeback deutlich wurde, dass man mehr Zeit für die Fertigstellung des Projektes sowie in der Folge weitere finanzielle Unterstützung benötigte. Die Suche nach potentiellen Partnern ergab zwar „interessante Angebote“, letztlich sei es jedoch für das Spiel das Beste gewesen, zukünftig mit Epic zusammenzuarbeiten.

Vor dem Hintergrund, dass diese Entscheidung nicht bei allen Interessierten auf Zustimmung stoßen dürfte, macht der Projektverantwortliche deutlich, dass Human Head Studios und Epic eine lange gemeinsame Geschichte verbindet, da das knapp 20 Jahre alte Originalspiel seinerzeit von Epic finanziert und produziert wurde.

Weitere (der insgesamt 16) Antworten Rhineharts beziehen sich zum Beispiel auf die Frage, was mit einer Steam-Vorbestellung passiert. Demnach bleiben nicht nur alle Preorder-Inhalte für die Epic-Store-Version bestehen, sondern jeder, der Rune 2 vor dem 22. Mai 2019 vorbestellt hat, erhält eine zweite Kopie des Titels.

Solltet ihr mit der Entscheidung des Studios, auf den Epic Games Store zu setzen, nicht einverstanden sein, könnt ihr eure Vorbestellung ohne die Angabe von Gründen zurücknehmen. Den bereits gezahlten Betrag erhaltet ihr natürlich zurück. Zu diesem Zweck wurde ein Formular bereitgestellt, das ihr über diesen Link aufrufen könnt (Google-Anmeldung erforderlich).