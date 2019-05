Mario Kart Tour: Erste Infos zum Smartphone-Ableger inklusive Video

iOS Android

Nachdem am heutigen 22. Mai in Japan die Beta von Mario Kart Tour gestartet ist, wurden nun erste Infos zu dem Funracer bekannt. So dürft ihr euch bei dem Ableger für Mobilgeräte wie zu erwarten war auf diverse Vereinfachungen beim Fahrmodell gefasst machen. Euer Fahrzeug soll etwa automatisch beschleunigen, gelenkt wird derweil über den Touchscreen. Je weiter ihr ihn im Hochkant-Modus nach links oder rechts bewegt, desto stärker steuert euer Fahrer in die entsprechende Richtung.

Neue Fahrer schaltet ihr in Mario Kart Tour – zumindest in der Beta-Phase – zufällig frei. Durch die Kategorisierung nach Seltenheit fallen einige von ihnen stärker als andere aus und können beispielsweise mehr Items mitnehmen. Jeder Charakter hat zudem ein eigenes spezielles Item. Unterhalb dieser News seht ihr ein Video eines kompletten Rennens.