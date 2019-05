Vampire the Masquerade - Bloodlines 2: Vorstellung des Ventrue-Clans

PC XOne PS4

Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Publisher Paradox Interactive gibt erneut einen Einblick in einen der spielbaren Clans für das Action-Rollenspiel Vampire the Masquerade – Bloodlines 2 (zur Preview).

Dieses mal stehen die Ventrue im Fokus, die einst zu Adel und Klerus gehörten und heutzutage oft als Bankiers und Manager agieren. Der Clan sieht sich als Architekt der Vampirgesellschaft und ist der Hüter der Maskerade, die den Menschen im Glauben hält, es gäbe keine Vampire. Schon in Vampire the Masquerade – Bloodlines aus dem Jahr 2004 konnte die Spielfigur aus diesem Clan der Könige abstammen und auf dessen Stärken in den Bereichen Soziales und Manipulation nutzen. Das setzt sich in den nun vorgestellten Clan-Disziplinen fort: Mit Dominate üben Clan-Mitglieder Kontrolle über Menschen aus. Die Disziplin Fortitude dagegen erlaubt es ihnen, Schaden von sich abzuwenden. Letzteres enttarnt allerdings einen Vampir, sollte er dabei von Sterblichen gesehen werden. Die aktiven Fähigkeiten im Einzelnen:

Dominate

Mesmerize – Versetzt einen NPC in eine hypnotische Trance, die den Betroffenen die Welt um ihn herum vergessen lässt.

Command – Erhöht die Kontrolle über das Opfer signifikant und zwingt es zum Gehorsam.

Fortitude

Absorb – Ein fester Verteidigungsstand, der es dem Vampir ermöglicht alle Angriffe in seinem Sichtfeld zu blocken und sich dadurch selbst zu heilen.

Personal Armor – Lässt die Haut des Anwenders zu einer steinernen Barriere werden.

Wie schon bei Thinbloods, Tremere, Toreador und Brujah gibt es einen animierten Einführungsfilm, den ihr unten eingebettet findet. Der Clip unterstreicht noch einmal, wie wichtig Loyalität für diesen Clan ist.