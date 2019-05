Saber Interactive wollte ein Remake zu Half-Life 2 machen, Valve lehnte ab

Seit fast 15 Jahren warten die Fans der Half-Life-Serie bereits auf ein neues Abenteuer von Gordon Freeman. Bis heute haben sich jedoch alle Gerüchte um eine Entwicklung als falsch herausgestellt. Der letzte Teil der Spielreihe, Half-Life 2 (im User-Artikel), gilt immer noch als eines der besten Spiele aller Zeiten, ist grafisch aber inzwischen arg in die Jahre gekommen. Genau diesem Punkt wollte sich Saber Interactive, der Entwickler hinter dem im April erschienenen Zombie-Koop-Shooter World War Z, annehmen und ein Remake des Klassikers machen. Die Anfrage des Entwicklers stieß bei Valve allerdings auf Ablehnung, wie der Studio-CEO Matthew Karch in einem Interview mit der Gaming-Website Game Watcher verriet:

Nachdem wir die Arbeiten an Halo Anniversary und Halo 2 Anniversary als Teil der Master Chief Collection abgeschlossen hatten, wandte ich mich persönlich an Gabe Newell, weil ich ihn aus früheren Tagen kannte. Ich sagte ihm, dass ich ein Remake zu Half-Life 2 machen möchte. Das ist alles was ich machen will. Ich werde kein Geld für die Entwicklung verlangen und es für eine Gewinnbeteiligung tun, die nicht mal groß ausfallen muss. Ich will es wirklich tun, weil ich dieses Spiel so sehr liebe.