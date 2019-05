Humble-Tinybuild-Bundle mit Graveyard Keeper gestartet

Im Humble Store wurde das Humble-Tinybuild-Bundle gestartet, das unter anderem Titel, wie The Final Station, Party Hard 2, Hello Neighbor und Graveyard Keeper umfasst. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen tinyBuild Games, Humble Tip und den beiden Wohltätigkeitsorganisationen Stack Up und 1UpOnCancer, sowie einem weiteren Hilfsverein eurer Wahl aufteilen. Nachfolgend das komplette Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,90 Cent):

Diaries of a Spaceport Janitor

Punch Club

Speedrunners

The Final Station

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 7,81 US-Dollar (7,00 Euro):

Clustertruck

Hello Neighbor

Party Hard

Party Hard: High Crimes (DLC)

(DLC) Streets of Rogue (Early Access)

Ab einem Betrag von mehr als 13,00 US-Dollar (11,65 Euro):