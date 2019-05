Assassin's Creed Unity: Valve äußert sich zu positiven „Review Bombs“ nach Gratis-Aktion

Assassin's Creed Unity ab 0,91 € bei Green Man Gaming kaufen.

Mitte April stellte Ubisoft – neben anderen unterstützenden Maßnahmen – die PC-Fassung von Assassin's Creed Unity (im Test mit Wertung 9.0) kostenfrei zur Verfügung. Spieler sollten auf diese Weise die Möglichkeit erhalten, die Kathedrale Notre-Dame virtuell erleben zu können, da diese kurz zuvor von einem Großbrand betroffen war, der große Schäden verursacht hatte.

Wenige Wochen zuvor hatte Valve für die Steam-Plattform Änderungen an den Nutzerreviews vorgenommen, über die wir mehrfach berichtet hatten. Zusammenfassend formuliert werden „Review Bombs“, die nicht zum jeweiligen Thema beziehungsweise Spiel passen und vor allem negativ sind, identifiziert und aus der Bewertung entfernt. Dieses „Review Bombing“ definiert das Unternehmen als „ein Ereignis, bei dem Spieler innerhalb sehr kurzer Zeit eine große Anzahl von Reviews veröffentlichen, um die Gesamtbewertung eines Spiels zu verschlechtern.“

Zwar beschäftigte sich das Unternehmen bereits früher mit der Frage, wie mit positiven „Review Bombs“ umgegangen werden soll, da sich seinerzeit jedoch keine Beispiele dafür fanden, entschied man sich, dieses Thema vorerst nicht weiter zu verfolgen. Mit der Gratis-Aktion zu Assassin's Creed Unity trat nun der Effekt ein, der bislang ausgeblieben war. In einem längeren Blogposting führt Valve weiter aus:

[Dadurch] sind die Spielerzahlen und die Anzahl positiver Bewertungen für das Spiel deutlich gestiegen und dies bringt uns auf die Frage zurück, ob es sich dabei um eine positive „Review Bomb“ handelt und ob wir diese als nicht themenbezogen betrachten sollten.

Laut den Angaben des Unternehmens ist die Anzahl der Nutzerreviews bei AC - Unity gleichzeitig mit der Anzahl der Spieler gestiegen, was bei „nicht-themenbezogenen ‚Review Bombs‘ nicht unbedingt der Fall [ist]“. Zudem stammt die überwiegende Anzahl der Bewertungen von neuen Spielern, nur vereinzelt gibt es Verweise auf die Notre-Dame-Aktion. Valve zieht den Schluss, dass es sich somit nicht eindeutig um „Review Bombs“ handelt:

Das Phänomen passt nicht zu unserer ursprünglichen Definition von 2017 oder zur Terminologie der Community – nämlich dass „Review Bombs“ direkt darauf abzielen, die Gesamtnote eines Spiels zu verschlechtern. Es wäre gut, eine neue neutrale Terminologie zu finden, aber diese Entscheidung wollen wir der Community überlassen.

Die Schwierigkeit besteht zum Beispiel darin, ob „situationsbezogene Veränderungen in die Gesamtbewertung mit einfließen sollten“, so das Unternehmen weiter. So könnten Änderungen eintreten, die nichts mit dem Spiel zu tun haben, wie beispielsweise politische Ansichten des Entwicklers. Diese Art von Informationen werden auch zukünftig nicht bei den Bewertungen eines Spiels berücksichtigt, da solche Änderungen zwar für einen gewissen Anteil der Spieler wichtig sind, aber „wir nicht davon ausgehen [können], dass dies für alle der Fall ist“. Anders sieht es hingegen natürlich bei Änderungen aus, die das Spiel an sich betreffen und für mögliche Käufer hilfreich sein können.

In Bezug auf die positiven „Review Bombs“ bei Assassin's Creed Unity hat sich Valve schließlich dazu entschlossen, nichts gegen diese Nutzerreviews zu unternehmen. Die Begründung dafür fällt etwas länger aus und lautet im Wortlaut wie folgt:

Seit dem Großbrand findet sich in AC - Unity die weltweit beste virtuelle Nachbildung der unbeschädigten Kathedrale Notre Dame. Dieser Umstand kann unter Umständen den Wert des Spiels für manche Spieler erhöhen. Aber verbessert sich dadurch auch die Qualität des Spiels an sich? Oder geht es vielleicht darum, dass Spieler Ubisofts Spenden für die Restauration des Sakralbaus schätzen? Handelt es sich unabhängig von den tatsächlichen Beweggründen um eine zeitlich begrenzte Reaktion auf aktuelle Geschehnisse? Und sollte sich deren Auswirkung auf die Gesamtbewertung niederschlagen?

[...]

Falls Spieler AC - Unity besser bewerten, weil sie dort die virtuelle Notre Dame sehen können, kann man davon ausgehen, dass sich dies auch in Zukunft in der Gesamtbewertung widerspiegelt, wenn auch in geringerem Ausmaß. Somit spielt es keine Rolle, ob dies nun der Anlass oder der tatsächliche Grund ist – die Gesamtbewertung wird letztendlich auf den Stand zurückkehren, den sie vor diesem Ereignis hatte.

[...]

Wir sind daher nicht ganz sicher, wie wir in diesem Fall vorgehen sollen. Es handelt sich nicht eindeutig um eine „Review Bomb“ im Sinne unserer Definition, doch vielleicht stimmt unsere Definition nicht. Und selbst wenn wir die vielen positiven Bewertungen als eine solche einstufen, bleibt die Frage des Themenbezugs offen. Ein Ausschluss dieser Reviews aus der Gesamtbewertung würde diese um 1,3 % verschlechtern. Auf die Sichtbarkeit des Spiels im Shop hätte dies jedoch kaum eine Auswirkung. Das Spiel selbst würde von unserer Entscheidung also nicht beeinflusst.

Weitere Details sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen könnt ihr im Posting von Steam nachlesen.