Steam: Chat-App für Smartphones verfügbar

Seit längerem schon arbeitet Valve unter dem Druck konkurrierender Launcher mit Spiele-Shop daran, die Oberfläche von Steam zu überarbeiten. Ein Element dabei ist, den Chat mit mehr Funktionen auszustatten, um etwa Discord etwas entgegenzusetzen. In diesem Zuge wurde jetzt eine neue Steam-Chat-App für Smartphones veröffentlicht, damit Nutzer der Plattform auch unterwegs die neuen Funktionen des Steam-Chat vom Desktop nutzen können, die von der bisherigen mobilen Steam-App nicht abgedeckt werden.

Während die bisherige App nur einfaches Text-Messaging mit Freunden gewährleistet, bietet die neue App Rich-Chat, was unter anderem auch die Übertragung von Links, Tweets, GIFs, Videos und den speziellen Steam-Emoticons ermöglicht. Ihr könnt mit der neuen App auch an Gruppenchats teilnehmen, die Chats vom Desktop nahtlos fortsetzen, individuelle Benachrichtigungen bei bestimmten Ereignissen über die Freundesliste einrichten, die nun auch mehr über die Aktionen der Freunde im Rahmen von Steam verrät. Zum Hinzufügen neuer Freunde könnt ihr einen Invite-Link zum Beispiel per SMS oder E-Mail verschicken. Die App soll stetig weiterentwickelt werden. Als nächste Funktion konzentriert man sich bei Valve auf den Sprach-Chat. Es sind noch einige Erweiterungen geplant, Genaueres dazu ließ Valve aber bisher noch nicht verlauten.

Zusätzlich zur neuen Chat-App hat das Unternehmen auch eine Überarbeitung der bisherigen mobilen Steam-App angekündigt, wobei der Fokus auf der Sicherung des Nutzer-Kontos liegt. Dazu sollen unter anderem QR-Codes und Push-Logins genutzt werden, wie man sie auch von anderen Apps zur Zwei-Faktor-Authentifizierung kennt. Auch die Navigation in der App soll verbessert werden.