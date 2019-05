Just Cause: Schöpfer von John Wick für die Verfilmung verpflichtet

PC XOne PS4

Die Pläne für die Verfilmung der Action-Spielreihe Just Cause kommen offenbar gut voran. Wie Hollywood Reporter berichtet, konnte für das Projekt jetzt niemand geringerer als Derek Kolstad, den Schöpfer und Autor hinter John Wick, verpflichtet werden. Die Actionserie mit Keanu Reeves (Speed, Matrix) in der Hauptrolle ist letzte Woche mit einem dritten Film in den Kinos gestartet, der an seinem ersten Wochenende 56,8 Millionen Dollar einspielte und damit den bisherigen Spitzenreiter Avengers - The Endgame (29,4 Millionen Dollar) vom Throne stieß.

Bei Just Cause arbeitet Constantin Film mit dem Produzenten Adrian Askarieh von Prime Universe Films zusammen, der ein langjähriger Anhänger von Spielverfilmungen ist. Askarieh wird den Film gemeinsam mit Robert Kulzer von Constantin Film und Kolstad produzieren, während Square Enix und Constantins Martin Moszkowicz als ausführende Produzenten hantieren. Wann die Verfilmung in die Kinos kommt, ist derzeit noch nicht bekannt.

2015 verriet Askarieh gegenüber IGN.com, dass die Geschichte der Filmadaption von den Ereignissen in Just Cause 3 (Testnote: 8.0) inspiriert wurde: „Just Cause 3 hat eine großartige Geschichte. Rico kehrt nach Medici zurück, an den Ort seiner Geburt, von dem er vertrieben und wo seine Familie ermordet wurde. Und er geht dorthin zurück, um das zu tun, was er am besten kann - ein Regime aufzumischen“, so Askarieh. Da seit dem Interview bereits rund dreieinhalb Jahre ins Land gezogen sind, ist unklar, ob die Filmmacher diesen Story-Ansatz noch verfolgen.