Brothers - A Tale of Two Sons erscheint für Switch mit Koop-Modus

Wie der Publisher 505 Games bekanntgegeben hat, wird Brothers - A Tale of Two Sons bereits am 28. Mai im eShop für die Nintendo Switch erscheinen. Der Preis wird bei 14,99 Euro liegen, wobei Vorbesteller einen Rabatt von 10 Prozent erhalten. Exklusiv für die Veröffentlichung auf der Switch erhält das Spiel erstmals einen lokalen Koop-Modus.

In dem Spiel des schwedischen Entwicklers Starbreeze Studios steuert ihr zwei Brüder durch eine märchenhafte Fantasy-Welt. Der Titel hebt sich vor allem durch eine dialogfrei erzählte Geschichte hervor sowie dadurch, dass beide Protagonisten simultan vom Spieler gesteuert werden. Dies wird im Spiel für Geschicklichkeitseinlagen sowie Rätsel genutzt. Im angekündigten Koop-Modus werden die Brüder natürlich einzeln von zwei Spielern gesteuert.

Für Freunde des bewegten Bildes haben wir unter dieser News den Ankündigungs-Trailer eingefügt.