THQ Nordic erwirbt Gothic-Entwickler Piranha Bytes

PC XOne PS4

Elex ab 13,98 € bei Amazon.de kaufen.

THQ Nordic übernimmt Piranha Bytes, das hat der schwedische Publisher heute morgen bekanntgegeben. Das Essener Studio hat seit den späten 1990er-Jahren die erfolgreichen RPG-Serien Gothic und Risen umgesetzt sowie mit Elex (zum Test+ mit Video, Note: 7.5) eine weitere begonnen, deren zweiter Teil sich derzeit in der Entwicklung befindet.

Die Akquisition umfasst sowohl das Entwicklungsstudio sowie sämtliche Rechte an seinem geistigen Eigentum. THQ Nordic und Piranha Bytes haben vereinbart den Kaufpreis nicht offenzulegen, der Publisher kommentierte jedoch, dass der Preis in etwa die Kosten von ungefähr "drei Jahren geschätzter Lizenzgebühren" betrage.

Piranha Bytes soll unter der neu gegründeten Piranha Bytes GmbH unabhängig bleiben und dabei "volle kreative Freiheit" haben, während THQ Nordic weiter als Publisher für die Titel des Studios fungieren wird. Geschäftsführer Michael Ruve und "Head of Games" Björn Pankratz wurden in ihren Positionen bestätigt und alle aktiven Eigentümer bleiben in ihren derzeitigen Rollen.

Der CEO von THQ Nordic Lars Wingefors kommentiert die Übernahme wie folgt:

Piranha Bytes ist eines der bekanntesten deutschen Spielestudios und Schöpfer der RPGs Gothic, Risen und Elex. Diese drei starken IPs haben sich als erfolgreich erwiesen und werden unser Portfolio hervorragend ergänzen. Wir freuen uns darauf das Piranha-Team, welches in der RPG-Community einen legendären Status erlangt hat, in unsere Familie aufzunehmen und sind auf seine zukünftigen Titel gespannt.

Michael Ruve wird in der Pressemitteilung folgendermaßen zitiert: