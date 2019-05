Die Sims 4 für kurze Zeit kostenlos bei Origin

PC MacOS

Der Publisher Electronic Arts hat im Origin Store die Lebenssimulation Die Sims 4 (Testnote: 7.5) des Entwicklers Maxis für begrenzte Zeit kostenlos zur Verfügung gestellt. Wer den Titel für seine Spielebibliothek sichern möchte, kann diesen bis zum 28. Mai 2019 kostenlos herunterladen. Verschenkt wird dabei die Basisversion für Windows und Mac ohne Zusatzinhalte.

In Die Sims 4 könnt ihr, wie schon in den Vorgängern der Serie, eure eigene Kreativität walten lassen, eure Sims individuell gestalten, ein einzigartiges Zuhause für sie erschaffen und sie bei ihren täglichen Herausforderungen, Karrieren und Beziehungen begleiten. In dem aktuellen Teil der Spielreihe rücken vor allem die Emotionen der Spielfiguren in den Mittelpunkt, die durch die Interaktionen mit anderen Sims, der Umgebung und durch erlebte Ereignisse positiv oder negativ beeinflusst werden. Die kreativen Werkzeuge wurden im neuen Teil zwecks besserer Bedienbarkeit überarbeitet und der Baumodus, sowie die Wegfindung der Sims weiter optimiert. Das Spiel verfügt zudem über eine integrierte Online-Galerie, in der die Spieler selbst erstellte Inhalte veröffentlichen und Inhalte anderer Spieler herunterladen können.

Das Basisspiel wurde seit dem Release im September 2014 um sechs großen Erweiterungen (An die Arbeit, Zeit für Freunde, Großstadtleben, Hunde & Katzen, Jahreszeiten und Werde berühmt) ergänzt. Hinzugekommen sind außerdem sieben Spielpakete (Outdoor-Leben, Wellness-Tag, Gaumenfreuden, Vampire, Elternfreuden, Dschungel-Abenteuer und Stranger-Ville), sowie 14 Accessoires- und sechs Bundle-Packs, die verschiedene Gegenstände, Möbel und Outfits bieten.