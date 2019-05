Phil Spencer fordert mehr Verantwortung bei der Sicherheit in Spielen

Xbox-Boss Phil Spencer würde gerne Toxizität, Belästigung und Missbrauch in Gaming ausmerzen und hat in einem Blogpost am gestrigen Montag, den 20. Mai 2019, die Großen der Spielebranche dazu aufgefordert, mehr Verantwortung bei der Gestaltung einer sicheren Umgebung für die Spieler in Spielen zu übernehmen. Laut Spencer sollten auch Tech-Giganten wie Apple und Google sich mehr für den 2,6 Milliarden Spieler umfassenden Markt engagieren und die Spielumgebungen für ihre Nutzer einladender gestalten.

Die Gaming-Community wachse rasant, so Spencer weiter und die bevorstehende Einführung neuer Spieledienste wie Apple Arcade, Google Stadia und Microsoft Project xCloud werde das Spielen für noch mehr Menschen verfügbar machen. Die Branche müsse daher auf den starken Verlangen nach Spielen mit besseren Sicherheitsmaßnahmen reagieren. Gaming sei für jedermann, weshalb eine sichere Umgebung für alle Arten von Spielern geboten werden müsse.

Microsoft selbst habe jahrelange Erfahrung beim Thema Sicherheit in Spielen und möchte sich dieser Herausforderung stellen. Das Unternehmen verpflichtete sich wachsam und proaktiv zu sein und auf mögliche Missbrauchsfälle auf der eigenen Plattform schnell zu reagieren. Dazu soll die Zusammensetzung des eigenen Sicherheitsteams erweitert werden. Zudem wurde eine neue Version der Xbox Community-Standards veröffentlicht. „Wir möchten damit erreichen, dass Sicherheit und Spielspaß für uns alle gewährleistet sind“, so Spencer.

Noch im Sommer dieses Jahres sollen die offiziellen Club-Community-Manager mit besseren Moderation-Funktionen ausgestattet werden. Das soll zukünftig dazu beitragen, sichere Räume zu schaffen, in denen die Spieler über ihre Lieblingsspiele diskutieren können. Für Ende des Jahres sollen zudem neue Möglichkeiten der Inhaltsmoderation auf Xbox Live eingeführt werden. Den gesamten Beitrag von Phil Spencer findet ihr unter dem Quellenlink.