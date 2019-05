PS5: Sony demonstriert die Ladezeiten der neuen Konsole

andere

Während die Fans sich noch eine Weile gedulden müssen, bis sie eine PS5 mit den eigenen Augen zu sehen bekommen, zeigte Sony am heutigen Dienstag, den 21. Mai, im Rahmen eines Events in Japan schon mal, welchen Unterschied die Hardware der Next-Generation-Konsole bei den Ladezeiten in den bereits veröffentlichten Spielen im Vergleich mit der PS4 Pro ausmachen.

In einem auf Twitter des Wall-Street-Journal-Redakteurs Takashi Mochizuki veröffentlichten Kurzvideo bekommt ihr eine Szene aus dem PS4-exklusiven Action-Adventure Spider-Man (Testnote: 9.0) zu sehen, die auf der leistungsstärkeren PS4 Pro für den Start 8,10 Sekunden benötigt. Auf der PS5 wird die gleiche Szene hingegen in 0,83 Sekunden geladen.

Schon im April dieses Jahres berichtete Kotakus Redakteur Jason Schreier, er habe auf der Game Developers Conference gehört, dass die PS5 komplett ohne Ladezeiten auskommen soll. Diese Präsentation von Sonys System Architect Mark Cerny scheint dies zu bestätigen. Das Video wurde unter anderem auch auf dem YouTube-Kanal ATW Tech - Alpha R2 veröffentlicht: