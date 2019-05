Death Stranding, Ghost of Tsushima und Last of Us 2 erscheinen auf PS4

PS4

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Informationen zu Sonys neuer Konsole, die offiziell noch nicht den Namen PS5 trägt, im Folgenden aber so genannt wird. So hat beispielsweise Mark Cerny, der Lead System Architect der PS4, erst im April erste technische Details des Geräts verraten. Im Rahmen des IR Day 2019, einer Veranstaltung für Investoren, hat Sony nun einige Pläne für die Zukunft bekannt gegeben.

So gab es immer wieder Gerüchte, dass Days Gone (im Test) der letzte große PS4-Exklusivtitel gewesen sei und kommende Sony-Exclusives gar nicht mehr für die aktuelle Konsole kommen werden. In einer Präsentation auf dem IR Day 2019 gab das Unternehmen nun jedoch nicht nur an, dass die PS4 für die nächsten drei Jahre noch ein Zugpferd sein und für Umsätze sorgen wird, auch wird die Konsole noch mit mindestens drei großen Exklusivtiteln bedacht werden.

Konkret werden in der Präsentation Ghost of Tsushima (Angeschaut-Bericht), The Last of Us - Part 2 (Angeschaut-Bericht) und Death Stranding als PS4-Titel genannt. Denkbar wäre natürlich auch, dass besagte Spiele mit einem Cross-Plattform-Release für die PS4 und PS5 veröffentlicht werden, dazu gab Sony jedoch noch keine Informationen preis. Aus dem Dokument gehen weiter die bereits bekannten Daten zu der neuen Konsole hervor, wie eine sehr flotte verbaute SSD, Abwärtskompatibilität, 3D Audio und 8K-Unterstützung.