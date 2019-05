George R.R. Martin an der Entwicklung eines Spiels aus Japan beteiligt

Bildquelle: Twitter (@GRRMspeaking)

George R.R. Martin, der Autor hinter der Romanreihe Das Lied von Eis und Feuer, auf dem der kürzlich abgeschlossene HBO-Serienhit Game of Thrones basiert, arbeitet mit einem Entwicklerstudio aus Japan an einem neuen Spiel zusammen. Dies gab der Macher persönlich am 20. Mai über seine eigene Website bekannt. Zwar nennt Martin nicht den Namen des Studios, wenn die Gerüchte der vergangenen Wochen allerdings stimmen, könnte es sich dabei um From Software, die Spieleschmiede hinter der Souls-Reihe, Bloodborne (Testnote: 9.0) und dem kürzlich erschienenen Sekiro - Shadows Die Twice (Testnote: 9.0) handeln.

Das Gerücht wurde bereits im März vom YouTuber Spawn Wave in den Umlauf gebracht. Damals hieß es, dass Martin für From Softwares kommendes Open-World-Spiel die Geschichte schreiben und auch die Spielwelt ausarbeiten wird. Ein Insider (angeblich aus dem Umfeld des Entwicklerstudios) teilte am 21. Mai Gematsu mit, dass das Gerücht stimmt und das neue Spiel den Arbeitstitel „GR“ (Gematsu wurde gebeten, nur das Akronym zu veröffentlichen) trägt.

Die Quelle verriet zudem, dass der Titel sich bereits seit drei Jahren in der Entwicklung befindet und bestätigte, dass Open-World-Szenario, in dem ihr euch frei bewegen und auch auf einem Pferd reiten sollt. Die Zusammenarbeit wurde von From Softwares’ Präsident Hidetaka Miyazaki und George R.R. Martin beschlossen. Als Publisher soll Bandai Namco fungieren. Das Spiel soll während der diesjährigen E3-Pressekonferenz von Microsoft, angekündigt werden.

Gematsu konnte die Information, dass es sich bei dem besagten Studio tatsächlich um From Software handelt, laut eigenen Angaben bisher nicht verifizieren, weshalb ihr die ganzen Angaben vorerst mit Vorsicht genießen solltet. Spätestens auf der E3 wissen wir mehr.