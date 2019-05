WHO erkennt Online-Spielsucht offiziell als Krankheit an

Wenn ein Mensch länger als ein Jahr lang Familie, Freunde, Schule, Ausbildung oder Job zugunsten exzessiven Spielens vernachlässigt und sich dies spürbar auf Ernährung und Schlaf auswirkt, sieht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein problematisches Krankheitsbild. Damit Ärzte und Krankenkassen gezielt und kostendeckend therapeutische Maßnahmen einleiten können, muss dieses allerdings nach weltweit geltenden Kriterien offiziell von der WHO als Krankheit anerkannt werden. Dies ist nun durch die Aufnahme in das Verzeichnis der Gesundheitsstörungen geschehen. Schon seit Jahren hatten die 194 WHO-Mitgliedsstaaten über dieses Thema diskutiert, jedoch bisher nur Diagnosen und Gefahrenhinweise geäußert.

Wenn die Onlinespielsucht in einem amtlichen, internationalen Verzeichnis der Erkrankungen sei, so Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dann hieße das automatisch, dass eine entsprechende Behandlung in Deutschland möglich sei. Diese Krankheit würde dann durch die gesetzlichen Krankenkassen finanziert, damit den Menschen direkt geholfen werden könne. Der Verband der deutschen Games-Branche gibt die Zahl der Computer- und Videospieler in Deutschland mit 34 Millionen an. Von einer Sucht durch ausuferndes Spielen kann man jedoch nur bei einem verschwindend geringen Bruchteil reden (siehe dazu auch diese News). Die Zahl der internetabhängigen Menschen wird hierzulande auf etwa 560.000 geschätzt, von denen ein Teil betroffene Gamer sind. Während sich die WHO beim Thema Spielsucht als Krankheit einig ist, mahnen einige Games- und Gesundheitsexperten indes, nicht alle, die viel spielen, pauschal als therapiebedürftig einzustufen. Man müsse bei Online-Games auch die Vorteile wie strategisches Denken oder Zusammenarbeit in der Gruppe beachten.