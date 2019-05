Kingdom Come - Deliverance: Release-Termin für Royal Collector's Edition

PC XOne PS4 Linux MacOS

Warhorse Studios und Deep Silver haben heute bekanntgegeben, dass die Royal Collector's Edition von Kingdom Come - Deliverance (Testnote 8.0) am 25.6.2019 in die Läden kommen wird. Sie wird für Windows PC, Xbox One und Playstation 4 erhältlich sein.

Neben dem Hauptspiel umfasst die Collector’s Edition die Erweiterungen Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capron, Band of Bastards und A Woman's Lot.

Als physische Beigaben liegen bei:

Ein doppelseitiges Poster mit A Woman's Lot-Artwork auf der einen und einer Karte des Königreichs Böhmen auf der anderen Seite

Eine 15 cm hohe Statue Theresas aus Kunstharz

Eine CD mit verschiedenen Stücken des offiziellen Soundtracks von Kingdom Come - Deliverance

Eine Blu-Ray mit Making of zu dem Spiel und der Dokumentation Fechtbuch: The Real Swordfighting behind Kingdom Come

Ein Metalpin mit dem Kingdom Come - Deliverance Logo

Der Preis der Royal Collector’s Edition wurde noch nicht mitgeteilt.