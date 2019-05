Sony: Neues Studio für Kino- und TV-Umsetzungen von PlayStation-Spielen

Sony hat in Kalifornien mit PlayStation Productions ein neues Studio eröffnet, das sich der Produktion von Filmen und Fernsehsendungen auf Basis des Sony-Spielekatalogs annehmen soll. Dies berichtet die Internetseite hollywoodreporter.com in einer Exklusivmeldung. Demnach wird Sony Pictures das Studio im Vertrieb unterstützen, sich aus der Produktion selbst jedoch heraushalten.

Der Vorsitzende der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, Shawn Layden, erklärt zur Idee und Inspiration hinter der neuen Abteilung, dass man sich ganz genau angesehen hat, wie Marvel vorgegangen ist um die Welt der Comics zu erobern und sie „zum größten Ereignis in der Filmwelt zu machen“. Man habe eine 25 Jahre umfassende Palette von Franchises und Geschichten, die man mit anderen Medienmöglichkeiten wie Streaming, Kino und Fernsehen auf ein neues Level heben könne, so Layden weiter. Die Aufgaben von PlayStation Productions definiert er dabei folgendermaßen:

Man kann an vorherigen Videospiel-Adaptionen sehen, dass der Drehbuchautor oder Regisseur diese Welt oder das Spielerlebnis nicht verstanden hat. Die eigentliche Herausforderung ist: wie schafft man es, 80 Stunden Gameplay in einen Film zu verwandeln? Die Antwort ist, dass du es nicht tust, sondern das Konzept nimmst und speziell für das Filmpublikum schreibst. Man versucht nicht, das Spiel in einem Film nacherzählen.