Quantic Dream: Neues Logo vorgestellt

PC PS4

Nachdem der französische Entwickler Quantic Dream, der jahrelang eng mit Sony an Playstation-exklusiven Spielen arbeitete, im Januar dieses Jahres eine Partnerschaft mit dem chinesischen Publisher NetEase bekannt gab, stellte der Gründer und CEO Guillaume de Fondaumière nun auf Twitter auch ein neues Logo für das Studio vor (siehe Teaserbild).

Das Logo ist auch bereits auf der offiziellen Homepage zu sehen, die sich aktuell noch in der Entwicklung befindet. Auf dieser wurden zwischenzeitlich Arbeiten an einem neuen Projekt bestätigt. Der Eintrag wurde allerdings inzwischen wieder entfernt. Möglicherweise war dieser zu früh veröffentlicht worden. Aktuell soll das Team von Quantic Dream gleich an mehreren Projekten arbeiten. Offiziell angekündigt wurde bisher allerdings noch nichts. Möglicherweise werden wir im Rahmen der anstehenden E3 in Los Angeles mehr dazu erfahren.