Borderlands 3 temporär nicht im Epic Games Store vorbestellbar

PC XOne PS4

In der letzten Woche startete der Mega Sale im Epic Games Store. Es winken zahlreiche Rabatte auf aktuelle und ältere Spiele. Dazu gibt euch Epic auf jedes Spiel, dessen Preis über 14,99 Euro liegt, zusätzliche 10 Euro Nachlass. Jedoch scheint diese Entscheidung nicht jedem Publisher und Entwickler zu schmecken und so wurden in der letzten Woche bereits Vampire - The Masquerade - Bloodlines 2 und einige weitere Spiele vorübergehend aus dem Store entfernt.

Nun hat sich auch 2K angeschlossen und die Vorbestellungen für den im September erscheinenden Lootshooter Borderlands 3 im Epic Games Store temporär deaktviert. Zwar existiert die Shopseite des Spiels noch, allerdings gibt es keine Möglichkeit, den Titel zu erwerben. Warum 2K diesen Schritt gegangen ist, ist bisher nicht bekannt. Gegenüber Eurogamer gab der Publisher allerdings an, dass Borderlands 3 in Kürze wieder verfügbar sein wird.

Wir arbeiten eng mit Epic zusammen und haben Borderlands 3 temporär aus ihrem Shop entfernt. Wir freuen uns darauf, das Spiel bald wieder im Epic Games Store anbieten zu können.

Weiter gab 2K an, dass Kopien, die im Sale gekauft wurden, natürlich trotzdem bei Release an die Kunden ausgeliefert werden.