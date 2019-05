Kais Spielekiste - Der Podcast: Folge 12 - Belohnungssysteme

Der Mai macht ja bekanntlich alles neu. Zum Glück nicht bei diesem Podcast. Oder nur zu einem kleinen Teil, denn die einzige Änderung sind die Pick up’s, bei denen sich Jörg und Kai diesmal abwechseln. Aus diesem Grund erfahrt ihr in gewohnt lockerer Atmosphäre wie Kai zum Block wurde und sich in einem anderen Moment aber wie Neo aus Matrix fühlte. Jörg hingegen schaut einem geschenkten Gaul (Namens Naruto) nicht ins Maul, erzählt an anderer Stelle aber von einem Rattenschwanz, welcher etwas mehr als 17 Euro gekostet hat. Des Weiteren schlüpft er in die Rolle eines einarmigen Kellners, welcher sich auf einem alten Indianerfriedhof vergnügt und geht anschließend angeschwipst ins Bett.

Vorher klären sie im Nachschlag zur letzten Folge noch ob Videospiele Kunst oder Kultur oder doch beides sind. Danach verlieren sie noch ein paar Worte zum deutschen Computerspielpreis, bevor sie dann zum Thema Belohnungssysteme kommen und Kai als enttarnter Trophäenjäger trotzdem froh ist, dass es auf der Nintendo Switch keine Trophäen oder ähnliches Zeug gibt. Den größten Spaß hat Jörg zum Schluss noch beim Pferderennen, aber hört einfach selbst…

Viel Spaß mit der neuen Folge.

Die Timecodes:

0:00:00 – Intro & Begrüßung

0:02:05 – Nachschlag allgemein

0:08:25 – Nachschlag Spielebewertungen

0:10:15 – Ist das Kunst oder kann das weg?

0:14:20 – Gedanken zum deutschen Computerspielpreis

0:22:15 – Pick up’s – Der erste Schwung

0:32:40 – Pick up’s – Im VR-Wahn

0:45:15 – Pick up’s – Super Jörgs Odyssey

0:54:50 – Pick up’s – Schere raus!

0:57:45 – Pick up’s – Zurück in VR

0:59:20 – Pick up’s – Nintendos Bester

1:03:25 – Pick up’s – Playstation-“Klassiker”

1:06:15 – Pick up’s – Typisch japanisch

1:19:30 – Pick up’s – Griff ins Klo

1:23:25 – Pick up’s – Ein Schwung Switch-Spiele

1:26:55 – Pick up’s – The Rock!

1:33:50 – Für unterwegs: Night of the Full Moon

1:37:10 – Xbox Gamepass: Abzû & Operencia - The Stolen Sun

1:46:15 – Top 3 Musiktitel #2

2:10:05 – Thema: Trophäen und Belohnunssysteme

2:48:05 – Hausaufgabe: Horse Racing 2016

3:06:30 – Neue Hausaufgabe, Verabschiedung & Outro