The Division 2: Raid-Abschluss auf PC unter 24 Min. // Auf Konsolen deutlich länger

Zwar war es absehbar, dass die benötigte Zeit für den erfolgreichen Abschluss des kürzlich in The Division 2 eingeführten Acht-Spieler-Raids immer weiter unterboten wird, dass es jedoch so schnell – und vor allem so deutlich – vonstatten geht, ist dann doch etwas überraschend: Während auf dem PC für den „World First“ noch um die fünf Stunden benötigt wurden, liegt die aktuelle Zeit bei knapp unter 24 Minuten – momentan Weltrekord. Das entsprechende Video des Runs könnt ihr euch unter diesen Zeilen anschauen, einige weitere Informationen enthält dieser Thread bei Reddit.

Bei den Konsolenfassungen von The Division 2 sieht die Situation hingegen anders aus. War die Operation Dunkle Stunden in der PC-Version bereits wenige Stunden nach der Freigabe absolviert, erforderte das gleiche Ziel auf PS4 und Xbox One mehrere Tage. Auch die Dauer der erfolgreichen Versuche unterscheidet sich enorm: Das erste Team, das auf der Sony-Konsole auch den letzten Boss besiegen konnte, kämpfte sich 36 (sechsunddreißig) Stunden durch den Raid – wohlgemerkt nicht am Stück, sondern mit einer fünfstündigen Pause und mehreren Spielabstürzen (der Raid ermöglicht es, an bestimmten Checkpoints wieder einzusteigen). Allein die letzte Auseinandersetzung nahm knapp 20 Stunden in Anspruch.

Eine zweite Acht-Spieler-Gruppe schaffte den Raid auf der PlayStation 4 nach etwa 20 Stunden. Auf der Xbox One konnte die Operation Dunkle Stunden derweil nach 17 Stunden abgeschlossen werden (Stand aller Daten: 19. Mai 2019, 17 Uhr).

Als Gründe für die erheblichen zeitlichen Unterschiede führen betroffene Spieler vor allem Elemente wie die Framerate auf Konsolen (begrenzt auf 30 FPS) sowie das Spielen mit dem Gamepad auf. So erfordert der Raid zum Beispiel schnelles Drehen und eine hohe Präzision während des Feuerns auf die Gegner – vor allem in bestimmten Momenten. Was mit der Maus schnell und genau umgesetzt werden kann, nimmt mit dem Controller mehr Zeit in Anspruch, so einige Stimmen aus der Community. Entsprechend gibt es auch Forderungen an die Entwickler, den Raid auf Konsolen anzupassen beziehungsweise Nachbesserungen vorzunehmen.

Einer der Spieler, der beim ersten erfolgreichen PS4-Run dabei war, sieht das allerdings etwas anders. Seinen Angaben zufolge könnte der Umstand mit der Framerate durchaus für einige Spieler ein Problem darstellen. Das Wichtigste sei jedoch eindeutig die Kommunikation und Koordination innerhalb des Teams – nicht nur, aber hauptsächlich bei der ersten und letzten Boss-Begegnung. Sobald Unklarheiten entstehen und/oder jemand seine Aufgabe nicht kennt oder wahrnimmt, sei das Ableben der gesamten Gruppe kaum noch abzuwenden.

Solltet ihr Interesse an der Operation Dunkle Stunden haben, sei abschließend auf den GamersGlobal-Clan verwiesen, für den ihr euch unter anderem in diesem Forumsthread anmelden könnt.