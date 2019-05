GG-Rückblick KW 20/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

Rage 2 ab 49,19 € bei Green Man Gaming kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 20: Rückblick von Sonntag, 12. Mai, bis Samstag, 18. Mai 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Auch wenn der MontagMorgenPodcast ausnahmesweise entfallen musste, bot die vergangene Woche dennoch jede Menge redaktionelle Inhalte. Neben den Tests zu A Plague Tale - Innocence und Rage 2 könnt ihr euch zu eben diesen Titeln jeweils eine Stunde der Kritiker sowie im letzteren Fall auch einen Grafikvergleich anschauen. Hinzu kommen der Videotest zur Oculus Rift S, das jüngste Premium-Magazin sowie zum Beispiel der Test+ zu Total War - Three Kingdoms. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Die neue Star Trek-Serie mit Sir Patrick Stewart traf ebenso auf Interesse wie ein über 20 Jahre altes BBC-Video zur Entwicklung von GTA. Ebenfalls häufig aufgerufen wurde die Meldung über World of Textcraft und die News zu weiteren Titeln für das Sega Mega Drive Mini. Nicht zuletzt interessierten euch Informationen zu den PC-Fassungen mehrerer Quantic-Dream-Titel, für die es außerdem Demoversionen geben wird. Die News nach der absteigender Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 19. Mai (wie immer gilt, dass – wenig überraschend – hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Wie üblich erwarteten euch zum Ende der Woche neue Lesetipps zum Wochenende sowie einige weitere Kurzmeldungen. Im Indie-Check stellen wir euch Tales of the Neon Sea vor, während ihr im Forum wie gehabt nachlesen könnt, was andere User in den vergangenen Tagen gespielt haben.

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf eine News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnte, aber dennoch hervorgehoben werden sollte, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

noclip: Telltale - Die menschlichen Geschichten hinter den Spielen

Ein neues Spiel jagt das nächste, schließlich wollen Millionen Spielerinnern und Spieler fortlaufend unterhalten werden. Doch wie ergeht es eigentlich den Menschen hinter den Kulissen, die einerseits für erfolgreiche Titel verantwortlich waren und – wie in diesem Fall – die Insolvenz ihres Arbeitgebers verkraften müssen? Eine Antwort auf diese Frage gibt zum Teil die Dokumenation von noclip.

» Legend of Zelda 1 ist gar nicht mal so einfach «

— Wuslon am 12. Mai 2019

❺ ⚊ KW 20/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Dieses Mal erinnern wir an zwei Videos, die etwas aus der Rolle fallen: Zum einen konntet ihr euch im Mai 2014 anschauen, wie sich die (teils damaligen) Mitglieder der Redaktion im Multiplayer von Mario Kart 8 anstellen, zum anderen wurden seinerzeit neue Büros bezogen. Außerdem wurde ein User-Artikel veröffentlicht, in dem es ausführlich um das MMO Neverwinter geht.