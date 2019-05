Watch Dogs 3: Ankündigung angeblich schon nächste Woche

PC XOne PS4

Watch Dogs 2 ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Watch Dogs 2 ab 14,99 € bei Amazon.de kaufen.

Gerüchte um einen Nachfolger zum Action-Adventure Watch Dogs 2 (Testnote: 8.0) und auch Hinweise auf London als einen möglichen neuen Schauplatz gibt es schon seit Längerem. Wie die Website Spiel Times am 18. Mai unter Berufung auf zwei nicht näher genannte Quellen berichtete, soll Watch Dogs 3 bereits in der kommenden Woche offiziell angekündigt werden.

Kotakus Jason Schreier hat in der Vergangenheit die Arbeiten an Watch Dogs 3 bereits bestätigt. Laut den Quellen von Spiel Times sei London in der Tat das neue Setting und auch vorherige Gerüchte um eine Protagonistin Namens Sarah, eine asiatisch-englische Frau, die im Bereich Online-Sicherheit für eine Anti-Terror-Organisation arbeitet, sollen der Wahrheit entsprechend. Auch die Angaben, dass es Skateboarding und Graffitis im Spiel geben wird, sollen stimmen.

Die Gerüchte, dass keine tödlichen Waffen im Spiel auftauchen, oder dass der Spieler die Möglichkeit haben wird, ähnlich wie In Assassin’s Creed Odyssey (Testnote: 8.0) zwischen einem männlichen und einem weiblichen Charakter zu wechseln, konnte die Quelle hingegen nicht mit Sicherheit bestätigen. Laut Spiel Times plane Ubisoft den Titel im November dieses Jahres auf den Markt zu bringen, wobei die Möglichkeit einer Verschiebung nicht ausgeschlossen wird.

Spiel Times weist selbst darauf hin, dass das Ganze weiterhin nur als ein Gerücht betrachtet werden sollte. Man habe zwar Vertrauen in die eigenen Quellen, möchte aber auf der sicheren Seite bleiben. Die Ankündigung soll am Freitag, den 24. Mai, oder um den Tag herum, erfolgen.