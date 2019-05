Code Vein: Netzwerktest für Konsolen angekündigt

PC XOne PS4

Bandai Namco gab über den EP!C Rewards Club bekannt, dass noch diesen Monat auf der Xbox One und der PS4 ein Netzwerktest zum kommenden Souls-artigen Action-Rollenspiel Code Vein (im Preview) veranstaltet wird. Das Event startet am 31. Mai um 5:00 Uhr (deutscher Zeit) und wird bis zum 3. Juni um 9:00 Uhr andauern. Wer also vorab einen Eindruck vom Gameplay erhalten möchte, kann sich ab dem 29. Mai einen Key für die Teilnahme sichern.

In der Anspielversion werdet ihr euch, wahlweise alleine oder im Online-Koop, eurem ersten Bossgegner stellen und in die Tiefen hinabsteigen, in der euch noch tödlichere Widersacher erwarten. Die Charaktererstellung wird in der Testphase ebenfalls verfügbar sein und ihr bekommt die Gelegenheit, neue Nahkampfwaffen zu testen, neue Fähigkeiten zu lernen und das Begleitersystem auszuprobieren. Das Spiel bietet fünf verschiedene Waffentypen und vier Ausrüstungsarten mit Unterschieden in Reichweite und Leistung, wodurch laut Entwickler verschiedene Kampfstile ermöglicht und unterschiedliche Spielweisen gefördert werden.

Den Test-Client könnt ihr euch ab dem 29. Mai 2019 über die Webseite des EP!C Rewards Clubs herunterladen, auf der ihr auch euren Key einlösen müsst. Die Teilnahme setzt auf der PS4 ein Playstation-Plus-Abonnement und auf der Xbox One ein Gold-Abonnement voraus.