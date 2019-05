Kein Call of Duty von Sledgehammer in 2020 - Treyarch übernimmt

PC XOne PS4

Der Entwickler Sledgehammer Games wird im kommenden Jahr kein eigenes Call-of-Duty-Spiel abliefern. Einem Bericht von Kotaku zufolge, das sich auf Quellen aus den Entwicklerkreisen beruft, hat der Publisher Activision Sledgehammer und Raven Studios darüber informiert, dass stattdessen Treyarch die Arbeiten am neuen Titel übernehmen und ein Call of Duty - Black Ops 5 entwickeln wird. Seit 2012 wechselten sich Treyarch, Infinity Ward und Sledgehammer Games (mit Unterstützung von Raven Studios) jährlich ab. Die Reihenfolge sah dabei wie folgt aus:

Dieses Jahr ist wieder Infinity Ward an der Reihe. Eine Ankündigung gibt es derzeit zwar noch nicht, es ist aber inzwischen ein offenes Geheimnis, dass es sich dabei um ein neues Modern-Warfare-Spiel handeln wird. Der Grund, weshalb Treyarch für das nächste Jahr vorgeschoben wurde, sollen laut Quelle die Streitigkeiten zwischen Sledgehammer und Raven sein. Demnach haben die beiden Studios an einem Call-of-Duty-Spiel während des Kalten Krieges gearbeitet (laut Insider wahrscheinlich auch mit Schauplätzen in Vietnam), wobei Raven diesmal eine gleichwertige Rolle bei der Entstehung des Spiels einnahm. Dabei kam es offenbar zu kreativen Differenzen, weshalb Activision die Reißleine zog. Beide Studios sollen nun Treyarch bei der Entwicklung von Black Ops 5 unterstützen und ihre bisherige Singleplayer-Kampagne in die Kampagne für Black Ops 5 transformieren, die ebenfalls im Kalten Krieg spielen soll.

Durch diesen Wechsel wird Treyarch nun statt wie bisher drei Jahre, nur zwei Jahre Zeit haben, das Spiel auf den Markt zu bringen. Einige Entwickler in dem Studio sollen nicht sehr erfreut über diesen Umstand sein und sich bereits auf harte Crunch Times (Überstunden) einstellen. Andere wiederum sollen sich optimistisch zeigen und gaben gegenüber Kotaku an, dass das Studio einen soliden Entwicklungsplan hat, der sich wahrscheinlich nicht drastisch ändern wird.

Wie Kotaku zudem erfahren hat, wird das in diesem Jahr erscheinende Call-of-Duty-Spiel möglicherweise mit einem anderen Monetarisierungsmodell aufwarten. Demnach soll Call of Duty - Black Ops 4 zwar eine solide Käuferbasis erreicht haben, allerdings lagen die Umsätze insgesamt hinter den Erwartungen zurück, weshalb bei Activision bereits über eine Umstellung auf das Free-to-play-Modell diskutiert wird. Drei Quellen gaben gegenüber Kotaku an, dass dieses Modell auch für das diesjährige Call of Duty von Infinity Ward in Betracht gezogen wird, wobei sich einige Stimmen beim Publisher auch gegen diese Umstellung ausgesprochen haben.