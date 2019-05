Kurzmeldungen: Weitere News der Woche

PC

Druidstone - The Secret of the Menhir Forest: Neues Rollenspiel der Grimrock-Entwickler

Seit dieser Woche steht das taktische Runden-Rollenspiel Druidstone - The Secret of the Menhir Forest in den virtuellen Regalen von GOG und Steam. Entwickelt wurde es vom finnischen Studio Ctrl Alt Ninja, dessen Mitglieder zuvor bei Almost Human die beiden Teile des Dungeon-Crawlers Legend of Grimrock erschufen. Im Gegensatz zu dessen Ego-Perspektive spielt sich Druidstone aus der Iso-Perspektive. In einzelnen Missionen schickt ihr zunächst ein Trio aus Bogenschützin, Priester und Schwertkämpfer zugweise durch einen Druidenwald, dessen Idylle von einer Seuche und fiesen Kreaturen gestört wird. Später kommen weitere Helden hinzu. Sprachausgabe gibt es keine, dafür ist Druidstone bei einer angegebenen Spielzeit von 15 bis 20 Stunden mit rund 25 Euro günstig zu haben. Ein viertelstündiges Gameplay-Video der Entwickler findet ihr am Ende dieser Seite. (Quelle: GOG, Steam)

Zehn Jahre Minecraft: Jubiläums-Map mit interaktivem Museum

Microsoft und Mojang haben sich für das Dekaden-Jubiläum von Minecraft etwas Besonderes für die Fans einfallen lassen. In einer kostenlosen Download-Map wurde ein gigantischer Freizeitpark mit einem Museum erstellt, in dem ihr die Höhepunkte aus der Minecraft-Geschichte bewundern könnt. So sind neben einer Minenwagenfahrt, bei der die Meilensteine der letzten zehn Jahre an einem vorbeifliegen, auch Galerien mit Infos zu jedem Block und jeder Kreatur, Easter Eggs sowie die größten Architekturwunder zu betrachten. (Quelle: minecraft.net)

Dwarf Fortress: Bisher kostenloses Aufbauspiel erscheint bei Steam, damit sich die beiden Entwickler einen Arzt leisten können

Seit 2006 arbeiten die beiden Brüder Zach und Tarn Adams an dem Aufbauspiel Dwarf Fortress. Der Titel war bisher kostenlos spielbar, die beiden Programmierer finanzierten die Entwicklung und ihren Lebensunterhalt mit Hilfe von Crowdfunding und Patreon-Spenden - zuletzt in Höhe von 6.000 US-Dollar monatlich. „Eigentlich sind wir mit Crowdfunding bislang ganz gut gefahren“, erklärt Tarn Adams auf kotaku.com. „Wir werden aber älter und ein einziges gesundheitliches Problem kann dazu führen, dass wir uns nicht mehr komplett dem Spiel widmen können.“ Das US-Gesundheitssystem verursacht im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland bei selbständigen Verdienern hohe Kosten bei Beanspruchung ärztlicher Leistungen. Wann und zu welchem Preis die Top-Down-Aufbaustrategie mit Zwergen, mit denen eine Festung auf- und ausgebaut werden muss, auf Steam erscheint, ist noch unklar. (Quelle: Kotaku)

A Plague Tale - Innocence wird keine DLCs erhalten

In einem Q&A hat Sebastien Renard, Narrative Designer von Asobo, verkündet, dass es zum Action-Adventure A Plague Tale - Innocence (zum Test) keine erweiternden Inhalte geben werde. Die Geschichte sei vollständig erzählt und das Team freut sich nach einer „verrückten Achterbahnfahrt“ nun erst einmal auf „Urlaub und wohlverdiente Erholung“. (Quelle: Starnews)

Spiele-Verkaufs-Charts Deutschland (6.5. bis 12.5.2019)

PC:

1. Anno 1800

2. Die Sims 4

PS4:

1. Days Gone

2. Mortal Kombat 11

Xbox One:

1. Mortal Kombat 11

2. World War Z

Switch:

1. New Super Mario Bros. U Deluxe

2. Mario Kart 8 Deluxe

Wii U:

1. Minecraft

2. The Legend of Zelda - Breath of the Wild

(Quelle: GfK)

Wegen Tian'anmen-Jahrestag: China sperrt Wikipedia

Die chinesische Regierung geht weiter gegen Internetseiten vor, die sich in kritischer Weise mit der Politik der Volksrepublik - sowohl der vergangenen als auch der aktuellen - auseinandersetzt. Nach Google, Facebook und WhatsApp wurde nun auch der Zugang zu Wikipedia in sämtlichen Sprachen gesperrt. Grund dürfte laut FAZ der 30. Jahrestag des blutigen Niederschlages der Studentendemonstrationen auf dem Tian'anmen-Platz in Peking sein. (Quelle: FAZ)