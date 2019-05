Minecraft stößt Tetris als meistverkauftes Spiel aller Zeiten vom Thron

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 WiiU 3DS PSVita iOS Linux MacOS Android Browser andere

Das Sandbox-Spiel Minecraft (im User-Artikel) hat einen neuen Verkaufsmeilenstein erreicht. Wie Microsoft am 17. Mai bekannt gab, hat sich der Titel weltweit und über alle Plattformen hinweg insgesamt 176 Millionen Mal verkauft. Damit stößt das Spiel auch den bisherigen Titelträger Tetris als meistverkauftes Spiel aller Zeiten vom Thron. Tetris hat sich seit seinem Launch 1984 bis heute auf verschiedenen Plattformen insgesamt 170 Millionen Mal verkauft.

Minecraft wurde 2011 für Windows, Mac, Linux, Android und iOS veröffentlicht und im Laufe der Jahre auf weitere Systeme portiert. In China, wo der Titel Free-to-player angeboten wird, soll das Spiel laut Microsoft inzwischen mehr als 200 Millionen registrierte Nutzer erreicht haben. Aktuell befinden sich weitere Projekte mit dem Franchise in der Entwicklung. So soll 2020 ein erster Film in die Kinos kommen. Auch ist derzeit eine mobile AR-Version des Spiels in der Mache. Den dritten Platz nimmt derzeit mit 110 Millionen verkauften Exemplaren Rockstars Open-World-Action-Adventure GTA 5 (Testnote: 10) ein, das 2013 zuerst für die Last-Gen-Konsolen auf den Markt kam und später für Xbox One, die PS4 und den PC erschien.