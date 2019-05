Retrokompott Folge 92: LucasArts Teil 3

Bereits zum dritten Mal in Folge stehen die Spiele der Firma LucasArts im Mittelpunkt des Retro-Podcasts von Patrick Becher und Robin Lösch. Gemeinsam mit ihren Gästen Andreas, fabskimo, Oliver Lindau und Selmar geht es um die Goldenen Jahre rund um den Klassiker Monkey Island 2 - LeChuck's Revenge.

Wie schon die letzten Folgen ist der Podcast mit einer Gesamtlänge von etwas über fünf Stunden vergleichsweise kurz. Rund um den Hauptpodcast sind aber in den letzten Monaten einige weitere Formate entstanden, in denen auch die GamersGlobal-User der Zankstelle aktiv dabei sind. Zum Beispiel das Audio-Let's-Play zum Amiga-Klassiker Ooze - Als die Geister mürbe wurden, der Moviekompott oder der Musikkompott.

Das Rahmenprogramm der nächsten Ausgabe wird am 31. Mai 2019 voraussichtlich ab 22 Uhr aufgezeichnet. Ihr könnt auf mixlr live dabei sein oder eure eigenen Retro-Erinnerungen per Audio-Einspieler mitteilen. Der nächste Stammtisch findet am 24. Mai per Teamspeak statt.