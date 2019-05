Fantasy General 2: Spielmechaniken und Fraktionen in Videos vorgestellt

PC

Jan Wagner, Managing Director des österreichischen Entwicklers Owned by Gravity, präsentiert seit Kurzem in einem wöchentlichen VLOG die Spielchmechaniken und Fraktionen des noch in diesem Jahr für PC erscheinenden Fantasy General 2. So kommentiert Wagner in bestem deutsch-akzentuierten Englisch Spielszenen, die im ersten Video einen Überblick über das rundenbasierte Gameplay mit der zoombaren Kamera und der Steuerung der einzelnen Truppenverbände geben. Im zweiten Video wird die Fraktion der Barbaren mit ihren Einheiten sowie Vor- und Nachteilen im Kampf vorgestellt, im dritten Video folgt die Empire-Fraktion. Der vierte und aktuelle Clip (siehe unten) beschäftigt sich mit dem Moral-System, das bereits im ersten Fantasy General von 1996 zum Einsatz kam, dem nun jedoch mehr Gewichtung zukommen wird. Weitere VLOG-Beiträge zu Fantasy General 2 sollen bis zum Release folgen.

Anfang April hatte der Publisher Slitherine überraschend die Fortsetzung des SSI-Klassikers angekündigt, dessen Steam-Seite mittlerweile auch online ist. Dort haben Rundenstrategen, die eine Rückkehr in die Welt von Aer gar nicht mehr abwarten können, die Gelegenheit sich für die Beta-Tests anzumelden.