DCS World 2.5: Fw 190 A-8 und F-16C sind die neuesten Module

PC

Der Entwickler Eagle Dynamics gab kürzlich Neuigkeiten zu den beiden neuesten Modulen für ihre Flugsimulation DCS World 2.5 bekannt. Demnach könnt ihr euch ab sofort die Fw 190 A-8 im Vorverkauf mit einem Rabatt von 20 Prozent sichern. Das Modul der berühmten und bei den Alliierten im Zweiten Weltkrieg gefürchteten Propeller-Maschine wird offiziell am 5. Juni als Early Access veröffentlicht. Als kleine Einstimmung darauf könnt ihr euch den dazu passenden Trailer direkt unter der News anschauen.

Des Weiteren kündigte der Entwickler etwas überraschend den Vorverkaufsstart für das Modul der F-16C "Viper" an. Ab dem 22. Mai könnt ihr dieses Modul, ebenfalls mit einem 20-Prozent-Rabatt, vorbestellen. Der Start für den Early Access ist für Anfang Herbst 2019 geplant. Eagle Dynamics entwickelt die Block-50-Variante der Viper, die bei der US Air Force und der Air National Guard bis circa 2007 zum Einsatz kam und heute noch in manchen Ländern geflogen wird.

In dem Newsletter, den wir euch in den Quellen verlinkt haben, könnt ihr euch erste Bilder des Cockpits anschauen sowie weitere Details nachlesen.