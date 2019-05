GOG-Weekend-Sale: Disney, Cyberpunk und Tech

GOG.com hat diese Woche gleich zwei Weekend-Sales gestartet. Zum einen könnt ihr Spiele von Disney, darunter Tron 2.0, The Dig, The Curse of Monkey Island und Indiana Jones and the Fate of Atlantis, günstiger erwerben. Zum anderen gibt es Rabatte auf Cyberpunk- und Tech-Spiele, wie Deus Ex, Hacknet, Orwell, Ruiner, Syndicate Wars (im User-Artikel) und System Shock 2.

Nachfolgend nur ein paar ausgewählte Beispielangebote aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele findet ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben):