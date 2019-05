E3 2019: THQ teasert zwei unangekündigte Spiele zu „beliebten Marken“

Die diesjährige E3 rückt immer näher und wie der Entwickler und Publisher THQ Nordic am 17. Mai 2019 verkündete, können die Fans mit zwei großen Ankündigungen rechnen. Um welche Titel es sich handeln wird, verriet der Spielehersteller natürlich nicht, gab aber an, dass das erste Spiel eine „neue Vision einer beliebten Marke“ sein wird, während es sich beim zweiten Titel um eine „lang erwartete Rückkehr eines galaktisch beliebten Franchises“ handelt.

Man kann lange raten, um welche Spiele es sich dabei handelt, denn THQ Nordic sitzt nach den Einkäufen vergangener Jahre auf einem riesigen Berg von IPs, unter denen sich mögliche Kandidaten, wie Timesplitters, Outcast, Legend of Kay, Destroy All Humans!, Red Faction und Kingdoms of Amalur befinden. Man kann auf die Präsentation also durchaus gespannt sein.