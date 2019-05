Minecraft Earth: Augmented-Reality-Minecraft für Android & iOS in Entwicklung

iOS Android

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von Minecraft hat Microsoft zusammen mit Mojang mit Minecraft Earth einen Augmented-Reality-Ableger für Handys angekündigt. Eine geschlossene Beta wird diesen Sommer starten, für die ihr euch unter diesem Link anmelden könnt. Voraussetzung hierfür sind ein Konto bei Microsoft und mobile Geräte mit mindestens Android 7.0 oder iOS 10.

Minecraft Earth soll alle Merkmale bieten, die auch das Hauptspiel aufweist, aber gemäß des Prinzips der AR eben in enger Vermischung des Geschehens auf eurem Handy mit der realen Welt. Auf einer Karte der Umgebung, in der ihr euch befindet, werden Ressourcen angezeigt. Um diese einzusammeln, müsst ihr euch an die entsprechenden Orte begeben. Die so gewonnenen Materialien setzt ihr dann zum Bau von Modellen ein, wobei ihr zuvor einen Baugrund ausweisen müsst. Dieser kann sich auf einer beliebigen freien Fläche befinden, die sowohl euer heimischer Wohnzimmertisch oder auch ein kleines Stück Rasen in einem Park sein kann. Gebäude konstruieren und Mobs in diesen platzieren könnt ihr sowohl alleine als auch mit Personen in eurer Nähe, die ihr zu diesem Zweck einladen müsst. Die so geschaffenen Bauten wiederum könnt ihr in Lebensgröße in der realen Welt platzieren, um sie selbst oder mit anderen per Augmented Reality zu erkunden. An speziell festgelegten Orten könnt ihr zudem sogenannte Abenteuer erleben und Monster bekämpfen, um so an weitere Ressourcen zu gelangen.

Minecraft Earth wird umsonst spielbar sein. Zu den Möglichkeiten der Monetarisierung hat sich Microsoft noch nicht geäußert, Lootboxen werden jedoch ausgeschlossen.