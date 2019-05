Die männlichen Videospielhelden mögen immer noch in der Mehrzahl sein, aber die weiblichen stellen einige der ikonischsten Protagonisten überhaupt. Nur welche von ihnen ist eigentlich euer Liebling?

Nachdem wir euch in der vergangenen Woche bereits nach eurem Liebling unter den männlichen Spielehelden gefragt haben, möchten wir in unserer heutigen Sonntagsfrage euren persönlichen Favoriten unter den weiblichen Spielehelden erfahren. Obgleich die Männer das "Heldentum" in Spielen auch heute noch dominieren, haben sich über die Jahre hinweg Stilikonen entwickelt, die oft wesentlich bekannter sind, als deren männliche "Konkurrenten". Aber es geht nicht nur um Namen, die wohl fast jedem Spieler oder selbst den Großeltern ein Begriff sein könnten. Es geht um weibliche Alter Egos, die uns auf ihre ganz eigene Art und Weise, mal besonders tough, besonders clever, besonders emotional oder vielleicht auch besonders gewitzt im Gedächtnis geblieben sind.Vielleicht liegt euch Lara Croft am meisten, deren Bedeutung in der Popkultur auch abseits ihrer Spieler von keinem männlichen Helden auch nur ansatzweise erreicht wird. Vielleicht sind es auch die weniger auffälligen Helden wie die junge Clementine aus, die inmitten der Zombie-Apokalypse nicht nur in rasender Geschwindigkeit erwachsen werden muss, sondern sich dabei auch auf unnachahmliche Weise in die Herzen vieler Gamer spielte. Doch das sind nur zwei Beispiele für großartige weibliche Spielehelden. In unserer unten eingebetteten Umfrage könnt ihr eure Stimme für eure persönliche Favoritin abgeben. Natürlich können wir nicht jede einzelne denkbare Option aufführen– genauso wie bei den männlichen Helden führen wir genrell nur Figuren auf, die (in nennenswertem Maße) spielbar sind, weshalb etwa Mona Sax ausoder Alyx Vance ausnicht autauchen. Sollte euer Liebling jedenfalls nicht zur Abstimmung stehen, klickt einfach auf die entsprechende Antwortoption und verratet uns den Namen in den Kommentaren unter dieser News.Fühlt euch ferner herzlich dazu eingeladen, uns in den Kommentaren eure Wahl näher zu erläutern und eure Meinung mit den anderen Usern zu diskutieren. Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Nach 10:00 Uhr schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.