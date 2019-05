Capcom: Dank RE-Engine bereits für Next-Gen-Konsolen gerüstet

Capcom ist für die kommenden Next Generation Konsolen (Xbox Scarlett und PS5) bestens vorbereitet. Dies gab der Publisher im Rahmen der Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen gegenüber seinen Investoren bekannt. Demnach sei die RE-Engine, die bisher in Resident Evil 7 Biohazard (Testnote: 9.0) und dem im Januar erschienenen Remake von Resident Evil 2 (Testnote: 9.0) zum Einsatz kam, längst für die nächste Konsolen-Ära bereit. Dazu heißt es:

Die Spiele, die wir unter der Verwendung der RE-Engine in der aktuellen Hardwaregeneration entwickelt haben, wurden von den Kritikern mit großer Begeisterung aufgenommen. Schon in den frühen Entstehungsphasen der Engine haben wir diese so gestaltet, dass sie für künftige Entwicklungen der nächsten Generation erweitert werden kann, weshalb wir sie als eine unserer Stärken betrachten, die zur Erschaffung kommende Next-Gen-Titel beitragen wird.