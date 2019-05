Lords of the Fallen 2: CI Games doch wieder der ausführende Entwickler

PC XOne PS4

Bei Lords of the Fallen 2 hat es erneut einen Entwicklerwechsel gegeben. Wie der Publisher und Rechteinhaber City Interactive am 17. Mai bekannt gab, wurde die Zusammenarbeit mit dem Entwickler Defiant Studios beendet. Stattdessen will das Unternehmen den Titel nun selbst durch Outsourcing (Auslagerung bestimmter Arbeiten an andere Studios) fertigstellen.

In einem Statement erklärt CI Games, dass die Zusammenarbeit mit Defiant deshalb abgebrochen wurde, weil die Qualität des Spiels nicht den Anforderungen entsprach und trotz mehrfacher Aufforderung auch nicht verbessert wurde. Defiants Gründer David Grijns weist diese Vorwürfe jedoch von sich. In einem Interview mit Eurogamer.net erklärt er:

Wir lehnen die Art, wie CI Games unser Studio darstellt, kategorisch ab. Das Team, das an dem Projekt arbeitete, bestand aus überaus talentierten Entwicklern, deren Arbeit wir voll und ganz unterstützen. Unser Team versteht es, hochwertige Spiele zu entwickeln, wie unsere Schlüsselrollen in Just Cause 3, Call of Duty - Advanced Warfare, Far Cry 5, DMC - Devil May Cry und vielen anderen Top-Projekten belegen. Da wir die Absicht haben uns an die vertragliche Geheimhaltungsvereinbarung zu halten, können wir diesbezüglich derzeit nicht weiter darauf eingehen.

Die Konzeptarbeiten zu Lords of the Fallen 2 begangen bereits im Jahre 2014. Nach einem Zerwürfnis mit dem verantwortlichen Entwickler Deck13 Interactive, gab CI Games 2015 jedoch bekannt, das Spiel im Alleingang weiterentwickeln zu wollen. Rund zwei Jahre später war der Titel jedoch immer noch nicht fertig, weshalb CI Games letztes Jahr schließlich den in New York ansässigen Entwickler Defiant Studios mit der Fertigstellung des Spiels beauftragte.