Dying Light 2: Techland verspricht hohen Wiederspielwert

PC XOne PS4

Dying Light 2 ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das dieses Jahr erscheinende postapokalyptische Survival-Horror-Actionspiel Dying Light 2 (im gamescom-Anspielbericht) soll mit einem hohen Wiederspielwert aufwarten. Wie Techlands Produzent Kornel Jaskula in einem umfassenden Interview mit Games Radar erklärte, werden die Spieler den Titel mehrmals durchspielen müssen, wenn sie alle Inhalte erleben wollen.

So soll es im Spiel zahlreiche verzweigte Pfade geben, die ihr im Verlauf der Geschichte einschlagen könnt. Jede Entscheidung an den wichtigen Stellen im Spiel kann laut Jaskula zu einer Reaktion führen und verschiedene Faktoren, wie die Zusammensetzung der Stadt, die Art und Weise, wie ihr mit der Welt interagiert, die Bürger, die eine Stadt bewohnen und selbst die Gameplay-Möglichkeiten, die sich euch im Verlauf des Spiels bieten werden, beeinflussen.

Um diese Vielfalt zu erreichen, habe das Team laut Jaskula eine riesige Menge an Inhalten geschaffen: „Es ist aktuell fast so, als würden wir Inhalte für gleich mehrere Spiele entwickeln“, so der Macher. „Wir erschaffen das Spiel mit der Grundidee, dass einige Spieler bestimmte Inhalte verpassen werden, und das ist ok für uns.“ Die Entwickler sind sich sicher, dass die Spieler den Titel sowieso mehrmals spielen werden, ob alleine, oder in dem wiederkehrenden Koop-Modus, in dem sich die Städte der Spieler durchaus stark unterscheiden können: