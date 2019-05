Ab sofort am Kiosk: Retro Gamer 3/2019

Es ist einmal wieder soweit, die neue Ausgabe der Retro Gamer ist am Kiosk eures Vertrauens zu finden. Abonnenten sollten das Heft 3/2019 bereits aus dem Briefkasten gefischt haben.

Das erwartet euch in Retro Gamer 3/2019

Rampage (Retro-Revival von Michael Hengst )

(Retro-Revival von ) Mega Man 2 (Expertenwissen)

(Expertenwissen) Auf dem Sofa mit...Retroplace (Interview)

35 Jahre Schneider CPC

Metal Gear Solid (Retro-Revival von Winnie Forster)

Kostenlos reinschnuppern, kostenloses GG-Abo

Fast ein halbes Jahr alt ist 2019 bereits. So langsam aber sicher scheint auch tatsächlich der Frühling Einzug zu halten. Das heißt, in vielen Wohnungen wird es zu heiß, um sich drinnen aufzuhalten. Wenn draußen aber die Sonne scheint, dann heißt das aber auch immer, dass Displays sehr schwer zu lesen sind. Umso besser, dass ab sofort die neueam Kiosk zu finden ist, in der ihr wieder zahlreiche spannende Artikel zum Thema Oldschool-Gaming findet.Ein alter Bekannter ziert das Cover dieser Ausgabe:. Doch anstatt uns mit einem Titel im speziellen zu befassen, haben wir uns dem Thema Spin-Offs gewidmet. Egal oboder Lernspiele mit dem smypathischen Ex-Klempner in der Hauptrolle, ihr kriegt Infos zu und Bilder zu bekannten und unbekannten Titeln.Abgesehen von unserem großen Titelthema haben wir natürlich noch zahlreiche weitere Artikeln für euch in petto. Hier ein kleiner Vorgeschmack:hat seinen inneren Freibeuter entfesselt und sicherneut angesehen,ist inin die unendlichen Weiten gereist undhat mit demseinen ersten Computer noch einmal ausgegraben. In weiteren Artikeln präsentieren wir euch die 25 besten Playstation-2-Spiele, blicken auf 35 Jahrezurück, beleuchten die Entstehungsgeschichte vonund ergründen die Historie der-Serie.Wie gewohnt, könnt ihr in die aktuelle Retro Gamer vorab reinschnuppern. GamersGlobal-Premiumenten erhalten wie gewohnt eine extralange Version. Die allgemeine Leseprobe (siehe Link unten) bietet euch dieses Mal 15 Seiten:Unsere GamersGlobal-Premium-User erhalten in ihrer exklusiven Leseprobe sogar 25 Seiten. Ihr findet die Abo-Vorschau auf RG 3/2019 wieder in eurem Abo-Profil (dort, wo auch die PDF-Premium-Magazine aufgelistet werden). Die zusätzlichen Themen lauten wie folgt:Wer ein Jahresabo von GamersGlobal Premium (egal ob regulär, Gold, Platin oder Diamant) abgeschlossen hat, kann einmalig ein kostenloses RetroGamer-Heft erhalten. Dazu schließt ihr über euer GG-Aboprofil ein Retro-Gamer-Abo mit dem eMedia/Heise-Verlag ab, das ihr nach Erhalt der kostenlosen Ausgabe gleich danach wieder kündigen könnt. Oder, viel besser natürlich, dauerhaft beziehen – so verpasst ihr keinen Retro Gamer mehr. Die weiteren Vorteile von GamersGlobal Premium

Solltet ihr bereits ein Retro-Gamer-Abo besitzen, seit mindestens zwölf Monaten aber kein GG-Abo mehr, könnt ihr einmalig ein kostenloses 3-Monats-Abo von GG Premium bekommen: Teilt ihr uns per Mail an service@gamersglobal[PUNKT]de eure Abo-Nummer der Retro Gamer sowie euren GamersGlobal-Usernamen unter dem Betreff "Probe-Abo" mit, dann schenken wir euch ein 3 Monate Premium für GamersGlobal im Wert von 14,97 Euro.