The Division 2: Fünf Stunden Raid für „World First“ // Matchmaking-Lösung angekündigt

Mit dem Title-Update 3 wurde The Division 2 (im Test+ mit Wertung 9.0) jüngst um den ersten 8-Spieler-Raid erweitert. Dessen Geschehen findet am Washington National Airport statt und erfordert laut Ubisoft ein gut funktionierendes Team samt hochwertiger Ausrüstung, da der Raid eigenen Angaben zufolge eine sehr schwierige Herausforderung darstellt.

Inzwischen wurde die „Operation Dunkle Stunden“ von mehreren Gruppen erfolgreich beendet. Den sogenannten „World First“ für den ersten Abschluss des Raids kann ein Team des POG-Clans (Positive Gamers) für sich beanspruchen: Nach etwa 5 Stunden und 2 Minuten wurde der letzte von mehreren Bossen eliminiert. Allein die letzte Phase dieser Begegnung beschäftigte die Spieler mehr als drei Stunden, zudem konnte der finale Versuch aufgrund des virtuellen Todes eines Spielers nur mit sieben Agenten angegangen werden.

Nachdem das Team kurzzeitig nicht wusste, ob die benötigte Zeit für den World First gereicht hat – und selbst zuerst nicht davon ausging –, bestätigte ein Game-Designer von Massive Entertainment via Twitter, dass die POG-Gruppe ihr Ziel tatsächlich erreicht hatte (nur fünf Minuten später war ein anderes Team erfolgreich). Als Belohnung für diesen Erfolgt sind die acht Kämpfer zukünftig in der Ingame-Version des Weißen Hauses für alle anderen Spieler von The Division 2 in Form eines Teamfotos abgebildet. Den vollständigen Stream des ersten erfolgreichen Raids könnt ihr euch bei Twitch anschauen.

Lösung für fehlendes Matchmaking angekündigt

Nicht wenige Spieler freuten sich darüber, dass Operation Dunkle Stunden kürzlich freigegeben wurde. Deutlich weniger positiv wurde jedoch die Entscheidung von Ubisoft aufgenommen, für den Raid keine Matchmaking-Option anzubieten (trotz gegenteiliger Werbung im Vorfeld). Als Grund hierfür gaben die Entwickler unter anderem an, dass die neue Herausforderung nicht ansatzweise mit heroischen Aufträgen und ähnlichem zu vergleichen sei und sich folglich jeder Spieler über seine Funktion im Team bewusst sein muss samt der zur jeweiligen Situation passenden Umsetzung seiner Fertigkeiten und der erforderlichen Kommunikation. Mit eher fremden beziehungsweise zufälligen Spielern soll das Unterfangen demnach deutlich schwieriger sein als es ohnehin schon ist, so Ubisoft.

In einem Special-Report-Stream machten die Entwickler nun deutlich, dass man an einer Lösung für das fehlende Matchmaking arbeitet – wie diese im Detail aussehen könnte, ist noch nicht bekannt. Der Creative Director Chadi El Zibaoui sagte in diesem Zusammenhang nur, dass man sicherstellen müsse, dass die Mitglieder des Raid-Teams über Mikrofone verfügen, die gleiche Sprache sprechen und auch die Ausrüstung jedes Spielers den Anforderungen entspricht. Aus diesen Gründen soll das Matchmaking, wie es derzeit für die Einsätze im Spiel genutzt wird, nicht ausreichend sein (etwa ab der 17. Minute des Videos).

Neben vielen weiteren Infos zum Raid selbst respektive dessen Entstehung wurde auch preisgegeben, warum dieser ausgerechnet mit Dark Hours bezeichnet ist: In der Echtwelt trägt der Schauplatz den Namen Ronald Reagan Washington National Airport. Vor seiner Zeit als Präsident der Vereinigten Staaten war Ronald Reagan bekanntermaßen auch Schauspieler; unter anderem wirkte er – gemeinsam mit James Dean – im Film The Dark, Dark Hours aus dem Jahr 1954 mit.

Das abschließende Video stammt von Ubisoft und stellt euch einige Besonderheiten des Raids vor. So könnt ihr zum Beispiel nur zwei statt sechs Reparaturkits mit euch tragen, außerdem kann ein getöteter Spieler nur einmal wiederbelebt werden.