Rage 2: Bethesda entfernt Denuvo-Kopierschutz mittels Hotfix

Der oft kritisierte Denuvo-Kopierschutz kam bekannterweise auch in Rage 2 (im Test), dem am 14. Mai erschienenen Ego-Shooter von id Software, Avalanche Studios und Bethesda, zum Einsatz. Wie diverse Quellen jedoch schon kurz darauf berichtet haben, wurde der Schutz bereits am Releasetag ausgehebelt. Demnach wurde der Schutz zwar bei der Steam-Version, jedoch nicht bei der Fassung aus dem Bethesda-Store eingesetzt, was den Crackern durch eine saubere .exe erst recht den Zugriff erleichterte. Wie der Publisher nun verkündete, wurde Denuvo mit einem veröffentlichten Hotfix „auf Bitten der Spieler“ ganz aus dem Spiel entfernt.

Der Hotfix bringt aber auch einige Fehlerbehebungen und Änderungen mit sich. So wurde der „Crash Reporter“ für die Fehlerberichterstattung aktiviert. Zudem sollen Abstürze, die in Verbindung mit der Vektorgrafik-Rendering-Engine Scaleform standen, oder in bestimmten Fällen beim Start des Spiels auftraten, nun der Vergangenheit angehören. Auch soll ein Problem beseitigt worden sein, das die Sprache für die Bethesda.net-Nutzer ständig auf Englisch zurücksetzte. Die Chroma-Effekte von Razer sind außerdem jetzt standardweise aktiviert.