Microsoft und Sony: Kooperation bei Game- und Cloud-Streaming

Ein möglicherweise wegweisender Handschlag zwischen Sonys CEO Kenichiro Yoshida und Microsofts CEO Satya Nadella besiegelte am gestrigen Abend eine strategische Partnerschaft zwischen den beiden Großkonzernen der Technik- und Spieleindustrie. In den Bereichen Cloud-Streaming, Game-Streaming und Künstliche Intelligenz will man in Zukunft gemeinsam Innovationen für die Direct-to-Consumer-Entertainment-Plattformen entwickeln.

Die von Microsoft und Sony unterzeichnete Absichtserklärung sieht vor, die jeweiligen Spiele- und Content-Streaming-Dienste mit einer gemeinsamen Entwicklung auf Basis von Microsofts Azure-Plattform zu erproben. So soll den Kunden auf der ganzen Welt ein besseres Unterhaltungserlebnis geboten werden. Außerdem sollen Programmierer von Spielen und anderen Inhalten von dem Auf- und Ausbau besserer Entwicklungsplattformen profitieren.

Eine weitere Kooperation soll in den Bereichen Halbleiter und KI entstehen. Hierzu gehören intelligente neue Bildsensorlösungen sowie die Integration von Microsofts KI-Plattformen und Tools in die Produkte von Sony. Die User sollen von intuitiver und benutzerfreundlicher KI-Erfahrung profitieren.

Sonys Präsident und CEO Yoshida erklärte nach der Unterzeichnung der Partnerschafts-Absichtserklärung:

Microsoft ist für uns seit vielen Jahren ein wichtiger Geschäftspartner, obwohl beide Unternehmen in einigen Bereichen im Wettbewerb stehen. Ich glaube, dass unsere gemeinsame Entwicklung zukünftiger Cloud-Lösungen wesentlich zur Weiterentwicklung interaktiver Inhalte beitragen wird. Darüber hinaus hoffe ich, dass die Nutzung der Spitzentechnologie jedes Unternehmens in den Bereichen Halbleiter und KI in einer sich gegenseitig ergänzenden Weise zur Schaffung neuer Werte für die Allgemeinheit führen wird.

Nadellas Microsoft-Statement:

Sony war schon immer führend in den Bereichen Unterhaltung und Technologie, und die heute angekündigte Zusammenarbeit baut auf dieser Geschichte der Innovation auf. Unsere Partnerschaft bringt Sony die Leistungsfähigkeit von Azure und Azure KI, um den Nutzern neue Spiel- und Unterhaltungserlebnisse zu bieten.

Die Absicht hinter der Kooperation von Sony und Microsoft scheint offensichtlich: Um im Entwicklungskampf neuer Streaming-Technologien nicht von Google und dessen groß angekündigter Cloud-Gaming-Plattform Stadia abgehängt zu werden, bündeln die beiden Unternehmen ihre reichhaltigen Kapazitäten und festigen eine ohnehin bereits bestehende Zusammenarbeit in einigen Bereichen.