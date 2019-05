Humble Store: Guacamelee Super Turbo Championship Edition gratis

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 WiiU PSVita Linux MacOS

Im Humble Store könnt ihr im Rahmen des aktuell laufenden Frühlings-Sales die „Super Turbo Championship Edition“ des Metroidvania-inspirierten Platformers Guacamelee vom Entwickler DrinkBox Studios ergattern. Dabei handelt es sich um die endgültige Version des Spiels, die das ursprüngliche Original um neue Levels, Fähigkeiten und Herausforderungen erweitert.

Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht und endet spätestens am 19. Mai, um 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Verschenkt wird die Steam-Version des Spiels (ein Aktivierungsschlüssel pro Account) und ihr müsst euch für den kostenlosen Humble-Bundle-Newsletter anmelden.

Guacamelee versetzt euch in eine magische Welt der mexikanischen Kultur und Folklore. Ihr schlüpft in die Rolle des jungen Juan Aguacate, der auf einer Agavenfarm im kleinen Dorf Pueblucho sein Dasein fristet. Die Geschichte setzt kurz vor Día de los Muertos - dem Tag der Toten ein. Als ihr von einem Pfarrer geweckt werdet, macht ihr euch auf, die hübsche Tochter des El Presidente Carlos Calaca zu besuchen. Bei euer Ankunft stellt ihr jedoch fest, dass die Villa des Präsidenten in Flammen steht und die Tochter entführt wurde. Kurz darauf findet ihr euch in der Welt der Toten wieder, wo eure heldenhafte Geschichte ihren Lauf nimmt.