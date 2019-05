noclip: Telltale - Die menschlichen Geschichten hinter den Spielen

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 PSVita iOS MacOS

The Walking Dead - Episode 1 - Ein neuer Tag ab 29,90 € bei Amazon.de kaufen.

Das noclip-Team hat mit Telltale - The Human Stories behind the Games ihr nächstes größeres Dokuprojekt auf YouTube veröffentlicht. In den knapp 55 Minuten geht Danny O'Dwyer sowohl auf den Aufstieg als auch den Fall des insolvent gegangenen kalifornischen Spieleentwicklers Telltale Games ein. Hauptsächlich aber kommen jene Mitarbeiter zu Wort, die im Hintergrund nicht nur das Unternehmen groß gemacht und mit Spieleserien immense Erfolge gefeiert haben, sondern auch die plötzliche Schließung des Unternehmens miterleben mussten.

Das Video beleuchtet unter anderem diese Einzelschicksale und erzählt die Geschichten derer, die von einem Tag auf den anderen auf der Straße standen, ohne Job, ohne Abfindung und mit gerade mal zwei Wochen gültiger Krankenversicherung. Die Dokumentation hätte, da dessen Produktion noch vor der Pleite des Studios begann, eigentlich eine ganz andere werden sollen, das noclip-Team entschied sich jedoch, die Geschichte mitsamt dem bitteren Ende zu erzählen. Das Video haben wir für euch hier eingebunden: