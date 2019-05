Steam Summer Sale 2019 voraussichtlich vom 25. Juni bis 9. Juli

Laut der Steam Database soll der Summer Sale 2019 von Steam am 25. Juni um 10 Uhr PST, also 19 Uhr deutscher Zeit beginnen und dann für zwei Wochen andauern, demnach am 9. Juli um 19 Uhr enden. Informationen zur konkreten Ausgestaltung des Events liegen derzeit noch nicht vor. Üblicherweise werden der Summer und der Winter Sale im Steam Store von einer Aktion begleitet, in dessen Rahmen ihr Karten und über diese wiederum Abzeichen und weitere Gimmicks für euer Profil sammeln könnt.

Unter besonderem Druck steht das Event in diesem Jahr durch den von Epic gerade gestarteten Mega Sale, der dazu führen könnte, dass einige Gamer zum Summer Sale nicht mehr allzu viel Spielraum in ihrem Zeit- und Geld-Budget haben werden. Es bleibt also spannend zu sehen, ob und wie Steam versuchen wird die Attraktivität des Summer Sale und allgemein ihres Shops gegenüber der Konkurrenz zu steigern.