Quantic Dream: PC-Termine für Heavy Rain, Beyond und Detroit bekannt

PC PS4

Ab sofort können die drei Quantic-Dream-Spiele Heavy Rain (im Test, Note: 9.0), Beyond - Two Souls (im Test, Note: 8.0) und Detroit - Become Human (im Test, Note: 9.5) exklusiv im Epic Games Store vorbestellt werden. Dass die ehemals Playstation-exklusiven Spiele ihren Weg auf den PC finden werden, ist bereits seit der GDC 2019 bekannt, auch die Systemanforderungen stehen schon fest. Nun stehen für zwei der drei Titel auch die Release-Termine fest, zudem wird es zu jedem Spiel eine kostenfreie Demo geben.

Als erster Titel der Dreierreihe wird Heavy Rain veröffentlicht werden. Die Testversion zu dem Thriller könnt ihr ab dem 24. Mai dieses Jahres spielen, die Vollversion wird einen Monat später, am 24. Juni, erscheinen. Am 27. Juni folgt die Demo zu Beyond - Two Souls, dessen Vollversion am 22. Juli veröffentlicht wird. Sowohl Heavy Rain als auch Beyond schlagen mit 19,90 Euro zu Buche, sind allerdings aktuell im Epic Sale für je 9,90 Euro zu haben.

Den Abschluss macht Detroit - Become Human, allerdings wurde dieses mit noch keinem konkreten Release-Termin bedacht. Die Demo soll in diesem Sommer erscheinen, das volle Spiel im Herbst. Preislich liegt das aktuellste Werk von Quantic Dream bei 39,90 Euro, wenn ihr bereits jetzt vorbestellt, dann werden lediglich 29,90 Euro fällig.

Einen ersten Eindruck der PC-Versionen von Heavy Rain, Beyond - Two Souls und Detroit - Become Human könnt ihr euch in einem neuer Trailer verschaffen. Diesen findet ihr unterhalb dieser Zeilen.