Steep: PC-Version für kurze Zeit gratis im Ubi-Store

Ubisoft bietet die PC-Version seines Arcade-Sportspiels Steep (Testnote: 6.0) für kurze Zeit kostenlos im Ubi-Store an. Das Angebot gilt bis nächste Woche, den 22. Mai 2019, um 00 Uhr (deutscher Zeit). Um das Spiel zu erhalten wird ein kostenloser Ubisoft-Account benötigt. Verschenkt wird nur das Basisspiel. Der dazugehörige Season Pass und andere Zusatzinhalte müssen separat erworben werden. Die meisten sind aber aktuell stark im Preis reduziert:

Steep: 90's für 2,99 statt 4,99 Euro (40 Prozent)

für 2,99 statt 4,99 Euro (40 Prozent) Steep: Extreme Pack für 6,69 statt 9,99 Euro (33 Prozent)

für 6,69 statt 9,99 Euro (33 Prozent) Steep: Road to the Olympics für 6,00 statt 19,99 Euro (70 Prozent)

für 6,00 statt 19,99 Euro (70 Prozent) Steep: Season Pass für 8,00 statt 19,99 Euro (60 Prozent)

für 8,00 statt 19,99 Euro (60 Prozent) Steep: Winterfest-Paket für 8,03 statt 11,99 Euro (33 Prozent)

für 8,03 statt 11,99 Euro (33 Prozent) Steep: X Games Pass für 7,49 statt 14,99 Euro (50 Prozent)

für 7,49 statt 14,99 Euro (50 Prozent) Steep: X Games für 5,99 statt 9,99 Euro (40 Prozent)

In Steep könnt ihr die riesige offene Welt der Alpen und Alaskas alleine oder mit anderen Spielern auf Skiern, einem Snowboard, mit einem Gleitschirm oder in einem Wingsuit erkunden und dabei verrückte Stunts ausführen, verschiedene Herausforderungen und Events meistern und bei speziellen Aufgaben die Geheimnisse der Berge entdecken. ihr könnt eure Freunde herausfordern und mit der Community um den besten Platz in der Rangliste konkurrieren.