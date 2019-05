Mega Sale im Epic Store: Rabatte auf Metro Exodus, Phoenix Point & mehr

PC XOne PS4

Epic hat in seinem Store einen ersten Sale gestartet, bei dem bis zum 13. Juni verschiedene Titel um bis zu 75 Prozent im Preis reduziert wurden. Rabatte gibt es unter anderem auf den Ego-Shooter Metro Exodus (Testnote: 7.5), das kommende Strategie-Taktik-Rollenspiel Phoenix Point, das Puzzle Adventure The Witness (Testnote: 7.5) und diverse weitere Spiele. Die Preisnachlässe reichen teilweise bis zu 75 Prozent. Wer ein Spiel im Wert von mehr als 14,99 Euro erwirbt, erhält einen zusätzlichen Rabatt in Höhe von 10 Euro. Diese zahlt Epic laut eigener Aussage aus eigener Tasche, ohne dass dabei Kosten für Publisher oder Entwickler entstehen.

Darüber hinaus wird das Angebot, bei dem ihr alle zwei Wochen ein Gratisspiel erhaltet, erweitert. Für die Dauer des Sales könnt ihr nun jede Woche ein kostenloses Spiel abstauben. Den Anfang macht das experimentelle Adventure Stories Untold von No Code.

Nachfolgend ein paar ausgewählte Beispielangebote aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele könnt ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben einsehen):