Star Wars - The Old Republic: Neues Spiel-Event "Piratenangriff"

PC

Star Wars - The Old Republic ab 245,00 € bei Amazon.de kaufen.

Mit dem nächsten Update (5.10.3) für Star Wars - The Old Republic wird ein neues, wiederkehrendes Spiel-Event mit dem Titel Piratenangriff implementiert. Dieses verschlägt euch auf den Planeten Dantooine, welcher im Mittelpunkt einer feindseligen Eskalation zwischen der Galaktischen Republik und dem Sith-Imperium steht. Im Verborgenen haben Nova Blade-Piraten einen unbarmherzigen Angriff auf die ländliche republikanische Welt gestartet. Je nach Fraktionszugehörigkeit ist es eure Aufgabe entweder die bedeutende Position am Rande des imperialen Raums zu verteidigen oder euch das Chaos zu Nutze zu machen, um der langjährigen Bastion der Republik einen entscheidenden Schlag zu versetzen.

Spielbar ist das Event ab einer Charakterstufe von 20. In verschiedenen täglichen Missionen und Heldenmissionen beeinflusst ihr dabei den Ausgang des Konflikts in entscheidenden Momenten. Wie bei anderen wiederkehrenden Spiel-Events könnt ihr euch dabei einzigartige Belohnungen verdienen, welche dann beim jeweiligen Händler eurer Gruppierung abgeholt werden können. Solltet ihr an dem Event nicht interessiert sein, ist es trotzdem möglich Dantooine einen Besuch abzustatten. Es erwarten euch einzigartige tägliche Missionen und viele Geheimnisse zu entdecken. Das Spiel-Event wird nach der Veröffentlichung des Updates am 28. Mai für zwei Wochen spielbar sein und reiht sich dann anschließend in die Rotation der bestehenden Events ein.